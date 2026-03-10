Группу "Иванушки International" переименуют из-за запрета на иностранные слова

Популярную в 90-х и нулевых группу "Иванушки International" продюсер Игорь Матвиенко решил переименовать. Спустя 30 лет создателя коллектива "задолбали англицизмы". Примечательно, что именно для обретения популярности в название первоначально и добавили английское слово.

Матвиенко заявил, что группу переименуют в соответствии со вступившим в силу запретом на публичное использование иностранных слов.

"Я хочу зачеркнуть International, потому что я абсолютно согласен, что англицизмы задолбали", - сказал Матвиенко в эфире радио РБК.

Также Матвиенко предложил ввести дополнительный налог для тех артистов, которые сохранят иностранные слова в своих псевдонимах, передает ТАСС.

Название "Иванушек" было придумано поэтом и продюсером Германом Витке, когда он зашёл в студию и, увидев участников группы, удивлённо сказал: "Что это за Иванушки такие?", поскольку они внешне напоминали героев русских сказок.