Март — месяц выгодных сделок: квартиры от ГК "КОРТРОС" со скидкой до 15%

В марте в квартале "Первый Академ" в Академическом районе действуют скидки до 15% на квартиры в строящемся блоке 4.5. Полный размер дисконта зависит от выбранного лота. Под акцию не попадают только лоты с меблировкой.

"Это отличная возможность приобрести квартиру на выгодных условиях. Цена на этапе строительства всегда ниже, а скидки до 15% делают ее еще более привлекательной", — отметил директор по продажам АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Александр Семенок.

"Первый Академ" — новый квартал, реализуемый в рамках проекта комплексного освоения территории АО СЗ "РСГ-Академическое". Одно из преимуществ квартала — удобное расположение. "Первый Академ" близок как к выезду из района, что делает комфортной дорогу на личном автомобиле, так и к остановкам общественного транспорта. Для квартала проектируют школу на 2400 мест и два детских садика на 250 и 200 мест. В соседних кварталах в пешей доступности находятся школы №23, №16 и №19.

Также в марте действует краткосрочная акция и на готовое жилье в кварталах "Спутник-1" и "Кварталах Конструктивизма". Скидка в 15% распространяется на квартиры с предчистовой отделкой, 5% — на варианты с полной отделкой.

Отметим, что на все варианты квартир доступна выгодная ипотека с субсидируемой ставкой в 11,89% на весь период кредитования.

Подробнее с акциями АО СЗ "РСГ-Академическое" можно ознакомиться на сайте.

