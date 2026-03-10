Цаликова отправили под домашний арест из-за тяжелого заболевания

Бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова отправили под домашний арест из-за болезни, которая препятствует содержанию в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника, у Цаликова имеется заболевание, которое входит в перечень тяжелых.

Цаликова задержали 5 марта, он стал фигурантом дела о создании преступного сообщества, коррупции и отмывании нелегальных доходов. Суд отправил его под домашний арест, об этом ходатайствовало следствие.

69-летний Цаликов пришел в Минобороны вместе с Сергеем Шойгу, с ним же до этого работал в МЧС. Отправлен в отставку был после отставки Шойгу. Цаликов стал уже четвертым бывшим замом Шойгу, попавшим под следствие. Также осуждены или находятся под следствием Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов.