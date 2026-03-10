Жительница Новоуральска заплатила соседке почти 30 тысяч рублей за выброшенный мусор

10 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: читатель Накануне.RU

Жительница Новоуральска заплатила соседке почти 30 тысяч рублей за выброшенный мусор

В Новоуральске возникла мусорная война между двумя соседками, по итогам которой одну из них заставили заплатить 28 тыс. рублей. Подробнее об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Конфликт возник еще несколько лет назад между жительницами дома в 15-м районе города. Арина с первого этажа долгое время не могла понять, кто под ее окнами складирует бытовые отходы, из-за которых у нее обострялось легочное заболевание. Постоянные переживания и вовсе привели женщину к врачу-неврологу.

В какой-то момент Арина решила купить камеры видеонаблюдения и направила их на вход в подъезд и мусорную площадку. Так она и поняла, что выбрасывать мусор в неположенном месте повадилась ее соседка по подъезду Нина. Договориться с ней у женщины не получилось, не помогли и правоохранители, после заявлений к которым соседку неоднократно привлекали к административной ответственности за складирование мусора на территории общего пользования. А летом 2023 года конфликт перерос в драку, после которой Нина взыскала с Арины 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также деньги на лечение и утраченный заработок.

В этот раз иск в Новоуральский городской суд подала уже Арина, попросив взыскать с соседки 1,3 тыс. рублей в возмещение вреда здоровью и 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Камеры помогли подтвердить вину Нины в складировании мусора в неположенном месте, однако суд не нашел достаточных оснований для прямой причинно-следственной связи между действиями ответчицы и обострением заболевания истца. В этой части Арине было отказано, но факт причинения морального вреда был признан доказанным. Суд пришел к выводу, что истец действительно испытывала нравственные страдания из-за систематических противоправных действий соседки.

С Нины взыскано 15 тыс. рублей компенсации морального вреда, судебные расходы и госпошлина. Всего около 28 тыс. рублей. Не согласившись с решением, ответчик подала апелляционную жалобу, настаивая на его отмене, но и Свердловский областной суд встал на сторону пострадавшей стороны. Решение суда вступило в законную силу.

Теги: Новоуральск, мусор, соседи, суд, компенсация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети