Жительница Новоуральска заплатила соседке почти 30 тысяч рублей за выброшенный мусор

В Новоуральске возникла мусорная война между двумя соседками, по итогам которой одну из них заставили заплатить 28 тыс. рублей. Подробнее об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Конфликт возник еще несколько лет назад между жительницами дома в 15-м районе города. Арина с первого этажа долгое время не могла понять, кто под ее окнами складирует бытовые отходы, из-за которых у нее обострялось легочное заболевание. Постоянные переживания и вовсе привели женщину к врачу-неврологу.

В какой-то момент Арина решила купить камеры видеонаблюдения и направила их на вход в подъезд и мусорную площадку. Так она и поняла, что выбрасывать мусор в неположенном месте повадилась ее соседка по подъезду Нина. Договориться с ней у женщины не получилось, не помогли и правоохранители, после заявлений к которым соседку неоднократно привлекали к административной ответственности за складирование мусора на территории общего пользования. А летом 2023 года конфликт перерос в драку, после которой Нина взыскала с Арины 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также деньги на лечение и утраченный заработок.

В этот раз иск в Новоуральский городской суд подала уже Арина, попросив взыскать с соседки 1,3 тыс. рублей в возмещение вреда здоровью и 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Камеры помогли подтвердить вину Нины в складировании мусора в неположенном месте, однако суд не нашел достаточных оснований для прямой причинно-следственной связи между действиями ответчицы и обострением заболевания истца. В этой части Арине было отказано, но факт причинения морального вреда был признан доказанным. Суд пришел к выводу, что истец действительно испытывала нравственные страдания из-за систематических противоправных действий соседки.



С Нины взыскано 15 тыс. рублей компенсации морального вреда, судебные расходы и госпошлина. Всего около 28 тыс. рублей. Не согласившись с решением, ответчик подала апелляционную жалобу, настаивая на его отмене, но и Свердловский областной суд встал на сторону пострадавшей стороны. Решение суда вступило в законную силу.