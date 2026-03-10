В Новосибирской области селяне протестуют против забоя скота на фоне вспышки пастереллёза

В Новосибирской области жители села Козиха (Ордынский район) протестуют против карантинных мер, введенных местными властями в связи с карантином по пастереллёзу, пишет "Сибирский экспресс".

Жители села перегородили дорогу технике, которая должна была расчистить проезд к скотомогильнику. На место инцидента приехала полиция. Сообщается, что одного из местных жителей даже задержали, но позже отпустили. Протестующим силовики пригрозили административной ответственностью.

Жители Козихи записали видеообращение, в котором сообщают об ограничительных мерах в населенном пункте, а также о предписании властей отправить на убой весь скот. Граждане протестуют: они говорят, что животных не осматривали, лабораторные тесты не делали. "В селе нет ни работы, ни производства, ничего. Живем чисто своим хозяйством", - говорится в видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал Barnaul 22.

"У нас платить нечем ни за свет, ни за газ. Ни детей накормить. Дети учатся в городе. За учебу платить. Куда нам? Если приедут убирать наш скот, то только через наш труп. Пусть нас убивают. Нам что так смерть, что так смерть", - говорит местная жительница.

В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области сообщили, что владельцам скота пообещали выплатить компенсацию за уничтоженных животных — 170 рублей за килограмм мяса, передает Amic.ru.