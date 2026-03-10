СК возбудил дело после избиения подростка толпой сверстников в Первоуральске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения подростка толпой сверстников в Первоуральске.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором группа несовершеннолетних нанесла подростку несколько ударов по голове и туловищу. При этом все происходящее снималось на камеру мобильного телефона. После этого прокуратура организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по ситуации возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Также следствие устанавливает участников инцидента.