Общественная палата предложила реформировать систему штрафов за парковку

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил пересмотреть штрафы за неоплаченную стоянку, пишет ТАСС.

По его убеждению, размер взыскания должен коррелировать с уровнем доходов гражданина, а не зависеть от решений региональных властей. Гриб назвал текущий московский штраф в пять тысяч рублей необоснованно высоким и несправедливым, отметив, что такие суммы скорее пополняют бюджет, чем дисциплинируют водителей. Он настаивает на введении единого общероссийского тарифа, чтобы исключить ситуацию, когда столичные расценки в разы превышают показатели других городов.

Гриб также выступил за повсеместное внедрение системы постоплаты, которая позволит автомобилистам гасить задолженность в течение суток без лишней спешки. Еще одна инициатива касается прогрессивной шкалы: предлагается устанавливать размер санкций за нарушение ПДД с учетом того, как часто водитель привлекался к ответственности за последний год. При этом накопленная история нарушений должна ежегодно аннулироваться.

Кроме того, заместитель секретаря призвал восстановить полноценную 50% скидку за оперативное перечисление средств по квитанциям.

Кстати, в Екатеринбурге уже смягчили правила пользования платными стоянками: теперь на оплату через паркомат дается 15 минут вместо прежних десяти. Главным нововведением стала возможность внести деньги за парковку до конца текущих суток, если не получилось сделать это сразу.