Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил медаль МЧС жителю города, спасшему утопавшую девочку

Состоялось вручение награды жителю Хабаровска, которой он удостоен за смелый поступок.

В июле прошлого года хабаровчанин спас тонущую девочку. Илья был на рыбалке в районе Амурской протоки, когда к нему подбежали мальчики 12-13 лет и рассказали, что тонет девочка. Мужчина быстро сориентировался, побежал вслед за ними и увидел примерно в метрах 40 от берега девочку, которую уносило течением, она звала на помощь.

Илья несколько раз подплывал к тонущей и, держа ее за руку, направлял ближе к берегу – до тех пор, пока она не смогла самостоятельно встать на ноги. А когда он помог девочке выйти на берег, на место происшествия прибыли все дежурные службы. Пострадавшей оказали медицинскую и психологическую помощь.

«Спасение человека - это подвиг. Ваша решительность, мужество и готовность прийти на помощь - пример для всех. От имени администрации и жителей города я искренне благодарю вас за этот героический поступок», – подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук, вручая Илье Ивасюку высокую награду.