В Екатеринбурге суд конфисковал комнату, где фиктивно прописывали мигрантов

В Екатеринбурге вынесен приговор за фиктивную постановку мигрантов на учет. Комната, где прописывали иностранцев, конфискована в доход государства.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что в 2025 году житель уральской столицы из корыстных побуждений фиктивно поставил на учет 9 мигрантов в принадлежащих ему жилых объектах недвижимости по улицам 40-летия Комсомола и Данилы Зверева. При этом мужчина прекрасно знал, что иностранцы в его жилье проживать не будут.

Как отметили в прокуратуре, свою вину уралец признал в полном объеме. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф в 300 тысяч рублей. Кроме этого, суд конфисковал его комнату в доход государства – как средство преступления в сфере незаконной миграции.

