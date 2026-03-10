Состояние пострадавшего при взрыве дома в Тюмени тяжелое

В Тюмени произошел взрыв дома на улице Мусы Джалиля, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел утром, 9 марта. Пострадал один человек, он был доставлен в медицинское учреждение. К вечеру понедельника работы по восстановлению были завершены, участок очищен от опасных веществ и обломков конструкций.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Он был госпитализирован в ОКБ №1. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.