Гордума Екатеринбурга приняла решение о едином внешнем виде киосков

Все киоски и нестационарные объекты в Екатеринбурге обязаны иметь единый внешний вид в стилистике города. Такое решение сегодня приняли депутаты гордумы, сообщает в своих соцсетях Алексей Вихарев.

"Решение непростое, требующее большого количества согласований и вложений. Однако это должно позитивно отразиться на общем облике нашего города — станет чище и красивее!" — отметил депутат.

Помимо этого, было решено, что разместить НТО на неразграниченных землях общего пользования теперь будет можно только после получения соответствующего разрешения от государственных, областных и муниципальных органов. Это правило затронет кафе, киоски, велостоянки, туалеты и другие НТО.

Еще в ноябре губернатор Денис Паслер рассказал, где именно в Екатеринбурге стоит убрать киоски. До этого он потребовал остановить демонтаж киосков в городе, войну которым мэрия объявила в 2022 году.