Трамп оценил как "очень хороший" разговор с Путиным про Ближний Восток и Украину

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о стремлении главы российского государства содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы, конечно же, говорили о Ближнем Востоке, и он хочет помочь", - сообщил Трамп журналистам.

По его словам, разговор был "очень хороший". Стороны обсудили несколько ключевых международных тем, включая также конфликт на Украине.

"Я сказал, что было бы полезнее завершить войну между Украиной и Россией. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть, они, похоже, не могут договориться. Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме", - сообщил Трамп.

9 марта вечером помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить ряд "крайне важных тем", связанных с текущим развитием международной обстановки. Акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Иране, отметил Ушаков.

Также президент РФ положительно оценил посреднические усилия США и Трампа лично в урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования.

"Президенты затронули также вопрос о Венесуэле, прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти", - приводит пресс-служба Кремля слова Ушакова. В целом беседа носила "деловой, откровенный и конструктивный характер".