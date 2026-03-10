На медеэлектролитном заводе в Кыштыме случился пожар

В Кыштыме на одном из предприятий случился пожар.

О возгорании пожарным стало известно в 23.35 8 марта. Очаг возгорания находился в цехе по производству медной катанки – здании площадью более 3,2 тыс. "квадратов", со стенами из шлакопемзобетона и мягкой рулонной кровлей.

Пострадавших нет, причину предстоит выяснить. Серьезных разрушений удалось избежать: пострадали лишь деревянный фронтон на площади 2 кв. м и мягкая кровля на такой же площади, сообщает противопожарная служба Челябинской области.

"Ъ-Южный Урал" уточняет, что речь идёт об одном из цехов АО "Кыштымский медеэлектролитный завод".