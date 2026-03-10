В Екатеринбурге запретили выгул животных на набережных

В Екатеринбурге депутаты запретили выгул животных на набережных. Решение было принято на сегодняшнем заседании городской думы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы, также сохраняется запрет на выгул питомцев на детских и спортивных площадках, территориях образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, на тротуарах скверов и парков. Директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова уточнила, что прогулка до места, предназначенного для выгула, при условии нахождения животного на поводке, не считается выгулом.

Кроме этого, запрещается организация катания на лошадях на территориях парков, садов, скверов, бульваров, аллей, на набережных и тротуарах. В думе добавили, что обновленные правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

