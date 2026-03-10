9 марта 2026 года в Екатеринбурге стало самым холодным 9 марта за всю историю наблюдений

9 марта в Екатеринбурге побит температурный рекорд - именно в этом году была зафиксирована сама низкая температура постпраздничного дня за все время наблюдений - то есть за последние 145 лет. Об этом пишет Telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

Ночной минимум достиг минус 25.1. Это самая низкая температура в марте с 1999 года. Дневной - минус 18.5, а среднесуточная температура 22.4 к норме минус 17.3. Более того, это был самый холодный мартовский день с 3.03.1971 года.

Сегодня в уральской столице прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Днем ожидается температура от минус 9 до минус 11 градусов. В ночь на среду следует ждать похолодания до минус 14, а днем потепления до минус 5. После этого горожане наконец смогут насладиться плюсовой температурой: 12 марта плюс 3, 13-го - плюс 5, 14-го - плюс 8, 15-го и 16-го - плюс 9 и плюс 7 - 17 марта.