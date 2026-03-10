10 Марта 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Назначен новый генеральный директор свердловской "Областной газеты"

Свердловский губернатор Денис Паслер назначил Марию Базунову новым генеральным директором "Областной газеты". Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Глава региона подписал соответствующий указ. Базунова приступает к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня, 10 марта.

Мария Базунова окончила Уральский государственный университет им. Горького, повышала квалификацию в Мастерской новых медиа. Руководила газетами "Знамя Победы", филиалами "Комсомольской правды" в Пермском крае и Свердловской области. Отвечала за развитие работы с контрагентами в редакциях информационных агентств Ura.ru и "ФедералПресс". Также имеет опыт проектной работы с Институтом развития интернета.

"Новому директору поставлена задача обеспечить современное развитие издания для реализации информационной политики Свердловской области. Необходимо укрепить роль газеты как источника информации о социально-экономическом развитии региона и работе органов власти, нарастить присутствие в социальных сетях, развивать мультимедийные форматы и расширить охват жителей печатной версией издания", - заявили в департаменте.

Напомним, что ранее исполняющим обязанности руководителя свердловской "Областной газеты" был главный редактор издания Александр Лакедемонский.

Областная газета, директор, назначение, Паслер


