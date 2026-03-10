В Тобольске мужчина случайно застрелил жену во время чистки ружья

Тобольский городской суд признал Халиля Мурзина виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Трагический инцидент произошел в апреле 2025 года в результате небрежного обращения с охотничьим оружием, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как установлено судом, в ночное время Мурзин находился у себя дома и занимался чисткой принадлежащего ему двуствольного охотничьего ружья. В процессе манипуляций с оружием мужчина произвел случайный выстрел в сторону стола, за которым в этот момент спиной к нему сидела его супруга.



В результате выстрела женщина получила сквозное огнестрельное дробовое ранение грудной клетки. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте до приезда медиков. Сразу после случившегося Халиль Мурзин вызвал "скорую помощь" и сообщил о трагедии родственникам.



В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в причинении смерти по неосторожности. Он пояснил, что случившееся стало результатом роковой случайности, и у него не было никакого умысла на лишение супруги жизни.



С учетом личности виновного и обстоятельств дела, суд назначил Халилю Мурзину наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. В течение этого времени осужденному запрещено менять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования без согласия специализированного государственного органа.



Гражданский иск по делу заявлен не был. Приговор не вступил в законную силу.