Только в Китае доля китайского автопрома выше, чем в России и Белоруссии

В среднем доля китайского автопрома в мире значительно ниже, чем в России и Белоруссии и составляет около 10% (на 2025 год). В этом году можно ожидать роста этой доли – Китай будет вести активную экспансию по всему миру, поскольку у страны есть избыточные мощности автопрома и снижаются продажи на внутреннем рынке, пишет глава агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Китайскому автопрому сложнее всего попасть на такие рынки как американский, японский и южнокорейский – там доля КНР мизерная, и эти страны не горят желанием менять ситуацию. А вот в Европе доля китайских брендов несколько выросла, эксперт отмечает, что они оказываются в регионе благодаря "электрификации" авторынка (хотя и обычные машины производства КНР тут тоже продаются).

В целом в 2025 году Китай поставил на экспорт более 7 млн автомобилей, рост экспорта составил 21%. Во многих странах открываются китайские сборочные линии.

В России две трети авторынка имеет китайские корни, хотя формально доля китайских брендов составляет 52%. Аналогичная ситуация в Белоруссии.

Больше трети рынка Китай занимает в таких странах как Казахстан, Египет, Израиль, Чили. Около четверти в Таиланде. В Великобритании доля "китайцев" 11%, в Польше – 8%, в Индии и Германии – по 2%.