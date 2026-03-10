Трамп заявил, что операция против Ирана "довольно скоро" завершится

Операция США против Ирана будет завершена "довольно скоро", заявил американский президент Дональд Трамп.

"И все это закончится довольно скоро", - сказал он в ходе пресс-конференции во Флориде.

При этом Трамп уточнил, что на текущей неделе эта кампания свернута не будет, пишет ТАСС. Также американский лидер пригрозил, что "если это вновь начнется", то Иран подвергнется "еще более серьезным ударам". Что именно начнется, глава Белого дома не обозначил.

Между тем, газета The Wall Street Journal сообщила, что советники Трампа в частном порядке рекомендуют ему искать выход из войны против Ирана, чтобы не лишиться общественной поддержки. Окружение президента считает необходимым составить план выхода из военного конфликта и преподнести это как следствие достижения США поставленных целей.