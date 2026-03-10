На въездах в Челябинскую область установят новые стелы

Начались торги для определения подрядчиков по установке стел. Объекты призваны обозначить границы территории области, повысить узнаваемость региона и обеспечить водителей необходимой информацией. У стел будет строгая вытянутая форма с рельефным основанием. На ней будет изображён герб Челябинской области.

Стелы установят на ключевых автодорогах регионального значения, расположенных, в частности, в Верхне-Уфалейском городском округе (автодорога 75К-077, Верхний Уфалей – граница Свердловской области, км 34+047), Агаповском округе (автодорога 75К-570, Магнитогорск – Аэропорт, км 1+590), Брединском округе (автодорога 75К-376, Павловский – Айдырлинский Оренбургской области, км 11+298), сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.