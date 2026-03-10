В Первоуральске прокуратура изучит видео избиения подростка толпой сверстников

В Первоуральске прокуратура проверяет информацию об избиении подростка толпой сверстников.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в СМИ появилось видео, на котором группа несовершеннолетних нанесла подростку несколько ударов по голове и туловищу. При этом все происходящее снималось на камеру мобильного телефона.

Сейчас прокуроры проверяют достоверность опубликованной информации, изучают видео и устанавливают обстоятельства инцидента между подростками. Также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними.

Напомним, недавно в Екатеринбурге задержали двух подростков, напавших на прохожего.