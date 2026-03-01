Троих пропавших в Пермском крае туристов нашли на склоне горы "Гроб"

Спасателям помог маршрут прошлого похода группы. Единственный выживший рассказал, что двое оставшихся путешественников ушли за помощью. На их поиски пригнали вертолет, сообщает Ural Mash.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщили Накануне.RU, что надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами по факту безвестного исчезновения туристов в Красновишерском муниципальном округе.

В настоящее время местонахождение троих человек установлено, двое погибли, решается вопрос об эвакуации выжившего в медицинское учреждение. Поиски оставшихся участников группы продолжаются.