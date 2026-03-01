Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Али Хаменеи и членов его семьи

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, иранцы вышли на митинги после официального объявления о смерти их верховного лидера и высокопоставленных военачальников. Люди собираются на площади Революции в центре Тегерана, чтобы почтить память погибшего в результате авиаудара верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иранцы с флагами страны и портретами погибшего лидера скандируют: "Смерть Америке! Смерть Израилю!".

Накануне государственное телевидение Ирана ранее подтвердило гибель аятоллы Али Хаменеи. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских.

Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.