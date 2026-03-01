В Челябинской области задержан один из организаторов преступного сообщества "Махонинские"

В Челябинской области задержан один из организаторов преступного сообщества "Махонинские", объявленный в розыск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Дело возбуждено в отношении 15 местных жителей в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении более 11 преступлений: в создании преступного сообщества и участии в нем, похищении человека, совершении разбойных нападений, серии вымогательств, неправомерном обороте средств платежей,превышении должностных полномочий.

Следствием установлено, что братьями Махониными создано преступное сообщество в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в большинстве своем направленных на хищение имущества жителей региона. К совершению отдельных преступлений было привлечено действующее должностное лицо органов внутренних дел.

Один из организаторов преступного сообщества скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный и международный розыск. Его нашли и задержали в Каслинском районе Челябинской области.

В настоящее время 59-летнему Андрею Махонину предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Второй организатор - 64-летний Александр Махонин был задержан в октябре 2025 года, ему предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения.

Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности соучастников, а также сбор и закрепление доказательственной базы.