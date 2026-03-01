Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до восьми тысяч россиян не могут вернуться домой

Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до восьми тысяч россиян застряли в третьих странах и не могут вернуться домой, сообщили Накануне.RU в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Закрытие воздушного пространства стран Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, затронуло не только прямые рейсы, но и транзитных туристов. Многие россияне использовали эти страны как хабы для перелетов в Азию и с острова Индийского океана и теперь не могут вылететь домой.

Через ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман традиционно выполнялись стыковочные рейсы с Мальдив, Сейшел, Маврикия, Шри-Ланки, из Индонезии, Малайзии, стран Африки и других направлений.

28 февраля были отменены рейсы: в Дубай из Маврикия, в Абу-Даби и Дубай из Денпасара (Бали), в Дубай и Доху с Сейшел, в Абу-Даби, Доху и Дубай из Куала-Лумпура, в Дубай из Коломбо

На 1 марта часть рейсов формально стоит в расписании, но со статусом "нет информации". То есть расписание пока не аннулировано, однако значительная часть вылетов, вероятно, не состоится. Сколько туристов затронуто. По оценке вице-президента АТОР Артура Мурадяна, в текущий момент порядка 6–8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться в Россию.

Часть уже находится в транзитных городах, часть — вынуждена продлить отдых в странах вылета. Основной поток — пассажиры с билетами Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air, Oman Air.

Сегодня было отменено более 700 рейсов.

Туроператоры называют ситуацию сложной, но управляемой. Туристов пересаживают на альтернативные маршруты — в том числе через Турцию и Китай. Продлевают проживание и размещают в отелях — как в странах отдыха, так и в транзитных хабах. Никто из организованных туристов в аэропортах не ночует — компании обеспечивают размещение.

Часть туристов, не дожидаясь нормализации, самостоятельно покупает билеты с пересадками через другие страны.