В аэропорту Екатеринбурга Кольцово отменили рейсы на вылет и прилет в ОАЭ

В аэропорту Екатеринбурга отменили 10 рейсов на вылет и прилет в ОАЭ, авиакомпаний "Уральские авиалинии", AirArabia, Flydubai и "Аэрофлот". Это следует из информации, опубликованной в онлайн-табло аэропорта, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, отменено пять рейсов на вылет в ОАЭ: четыре в Дубай и один в Шарджу, и пять рейсов на прибытие из ОАЭ.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Воздушное пространство над страной будет закрыто до 3 марта.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания "Уральские авиалинии" корректирует расписание в связи с событиями на Ближнем Востоке. В частности, из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах ОАЭ на 1 марта были перенесены вылеты всех рейсов за 28 февраля, вылетающих по маршрутам: Сочи - Аль-Мактум; Москва - Аль-Мактум; Екатеринбург - Аль-Мактум.

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана авиакомпания меняет маршруты полетов в ОАЭ в обход Ирана.