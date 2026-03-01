В Иране митинги - скандируют: "Смерть Америке! Смерть Израилю!"

Иранцы вышли на митинги после официального объявления о смерти их верховного лидера и высокопоставленных военачальников. Люди собираются на площади Революции в центре Тегерана, чтобы почтить память погибшего в результате авиаудара верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, сообщают РИА Новости.

Иранцы с флагами страны и портретами погибшего лидера скандируют: "Смерть Америке! Смерть Израилю!".

Накануне государственное телевидение Ирана ранее подтвердило гибель аятоллы Али Хаменеи.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских.

Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.