В Москве больше 10 постояльцев частного пансионата заболели внебольничной пневмонией

В Новой Москве госпитализированы посетители частного пансионата. в частном пансионате на территории Новой Москвы.

По данным следствия, не позднее 8 февраля постояльцы частного пансионата госпитализированы с предварительным диагнозом "внебольничная пневмония". Сменили обычные койки на больничные более 10 постояльцев.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Допрашивают руководство и сотрудников учреждения, сообщает Главное следственное управление СКР по Москве.