Моор и Якушев провели в Тюменской области партийный форум "Единой России"

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о проведении им и секретарём генерального совета "Единой России" Владимиром Якушевым партийного регионального отчётно-программного форума "Есть результат".

Главная тема форума – Народная программа, стратегический документ партии "Единая Россия". Её реализация основана на мнениях и пожеланиях каждого жителя региона и страны. Благодаря Народной программе строят школы, детские сады, открывают спортивные объекты, поддерживают бойцов СВО и их семей, развивают инфраструктуру и экономику.

Форум прошёл в спорткомплексе "Олимпия" в посёлке Боровский. Частью мероприятия стали встречи групп по итогам работы народных комиссий. На объекты, которые были построены в рамках нашей Народной программы, выезжали активисты "Единой России", депутаты, секретари первичных отделений, молодогвардейцы. Своими впечатлениями они поделились с однопартийцами. Формат уникальный и позволяет широкой аудитории ознакомиться с результатами нашей работы.

"Сегодня мы подвели итоги и начали формирование новой Народной программы, с которой партия пойдёт на предстоящие выборы. Работа над ней будет вестись вместе с жителями, опираясь на реальный опыт и запросы людей", - написал Александр Моор в своём telegram-канале.