Глава Среднего Урала предложил заменить Telegram на Max

Глава Свердловской области Денис Паслер на фоне трудностей с работой Telegram предложил пользоваться мессенджером Max.

"С перебоями сегодня работает Telegram, поэтому напоминаю, что значительная часть полезных каналов Свердловской области есть в национальном мессенджере Мax. Более 3,6 тыс. сообществ госорганов, социальных учреждений, различные чаты, в том числе новый цифровой сервис записи к врачу", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Делягин предположил, что Telegram в России может быть заблокирован к сентябрю 2026 г., то есть к выборам в Госдуму. Но потом добавил в своем Telegram‑канале, что это лишь его гипотеза, а не факт и не инсайд. Он также добавил, что не рекламирует таким образом мессенджер Max.