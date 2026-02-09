Рособрнадзор запретил прием абитуриентов одному вузу и выдал предостережения еще шести

Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в Кисловодский гуманитарно-технический институт. В сообщении ведомства сказано, что вуз не исполнил предписание, какое именно – не сообщается.

Также Рособрнадзор объявил предостережения еще шести государственным и частным вузам: АНОО ВО "Высшая инженерно-конструкторская школа (Технический университет)"; ЧОУ ВиДО "Байкальский гуманитарный институт"; "Межгосударственная образовательная организация высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина"; АНО ВО "Московский университет "Синергия"; ФГБОУ ВО "Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой"; ФГБОУ ВО "Орловский государственный институт культуры".