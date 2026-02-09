"АвтоВАЗ" проверит слухи о дефектах в "мозгах" у Lada Largus

"АвтоВАЗ" проверит сообщения о множественных дефектах электронного блока управления Lada Largus, заявили в пресс-службе автоконцерна. Там же отметили, что число обращений по этому вопросу не превышает 0,001% от числа проданных машин (с 2024 года – 59 тыс. единиц).

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о массовом дефекте "мозгов", который, якобы, часто выявляется – наряду с поломками двигателя, коробки передач и сбоями в электронике.

Производитель подчеркнул, что может рассматривать только официальные обращения в официальные сервисные центры, поскольку только там есть необходимое диагностическое оборудование и специалисты с нужными компетенциями.