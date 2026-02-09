В Тюмени строительная компания оштрафована на 500 тысяч рублей за коррупционное правонарушение

В Тюмени строительная компания оштрафована на 500 тыс. рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство установило, что летом 2021 года компания занималась капитальным ремонтом крыши многоквартирного дома по улице Мельникайте в Тюмени.

Директор подрядной организации передал 30 тыс. рублей должностному лицу МКУ "Служба технического контроля", осуществлявшему строительный контроль на объекте. Вознаграждение предназначалось за составление исполнительной документации, беспрепятственную приемку выполненных работ и их оплату.

Прокуратура округа возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения компания оштрафована на 500 тыс. рублей.

В отношении взяткодателя и взяткополучателя ранее вынесены обвинительные приговоры.