В Екатеринбурге дело об убийстве ребенка матерью рассмотрят с участием присяжных

В Свердловском областном суде начинают рассматривать дело об убийстве ребенка его собственной матерью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, все случилось в апреле 2025 года в доме по улице Сиреневый бульвар в Екатеринбурге: 3-летний ребенок был забит до смерти. Обвинение в убийстве было предъявлено матери мальчика. Как показало расследование, женщина сначала избила сына, а затем с силой бросила его на пол. От полученных травм ребенок скончался.

Теперь матери вменяют сразу три статьи Уголовного кодекса. Среди них "Убийство малолетнего с особой жестокостью", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением".

Первое заседание состоится завтра, 10 февраля. Как отметили в облсуде, по ходатайству самой обвиняемой ее дело будет рассмотрено с участием присяжных заседателей.