SHOT: Отдыхающих на Кубе россиян переселяют из дорогих отелей из-за топливного кризиса

Российских туристов начали массово выселять из отелей на Кубе из-за топливного кризиса, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, отдыхающих переселяют из пятизвездочных отелей в более дешевые, где ситуация с электроэнергией лучше. При этом разницу в стоимости им компенсировать не хотят, а выселение объясняют "ремонтными работами".

Ранее правительство Кубы предупредило авиакомпании о дефиците авиационного керосина на острове – в ближайший месяц лайнеры не смогут заправляться в Гаване. Это произошло на фоне угроз Дональда Трампа ввести санкции в отношении любой страны, которая будет поставлять нефтепродукты на Кубу.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что порядка 4 тысяч организованных туристов из Росси находится на Кубе, ситуация с их возвращением обратно стабильная.