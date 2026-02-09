Владелец собаки в Тобольске выплатил 150 тысяч рублей ребенку, пострадавшему от укусов

В Тобольске после вмешательства прокуратуры владелец собаки выплатил 150 тысяч рублей несовершеннолетнему ребенку, которого покусало его животное, сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.

В октябре 2025 года на 11-летнего мальчика, проходившего мимо городского парка в подгорной части Тобольска, напала собака. В результате укусов здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести: ему диагностировали укушенную рану правой кисти, ссадины и кровоподтеки. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Как установила Тобольская межрайонная прокуратура, происшествие стало возможным из-за ненадлежащего присмотра владельца за своей собакой, которую он допустил к самовыгулу за территорией частного домовладения.

В целях защиты интересов ребенка надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда. В ходе судебного разбирательства ответчик добровольно выплатил 150 тысяч рублей, в связи с чем гражданское дело было прекращено.