В Уфе арестован подросток, которому вменяют нападение на общежитие БГМУ

В Уфе избрана мера пресечения подростку, которому вменяют нападение на общежитие медвуза.

Решение принял Советский райсуд Уфы. Парень арестован до 7 апреля, сообщили РБК Уфа в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

По версии следствия, 7 февраля подросток ворвался в общежитие медицинского университета, расположенное на улице Репина в Уфе. Используя нож, парень ранил нескольких студентов. Пострадавшие доставлены в больницу. При задержании подросток ранил ножом двух полицейских и зацепил им же себя.