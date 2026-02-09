09 Февраля 2026
Происшествия За рубежом
Фото: Emily Michot / Miami Herald / TNS / Abacapress / Reuters

Джеффри Эпштейн заказал серную кислоту на свой остров в день начала расследования

Американский финансист-педофил Джеффри Эпштейн в 2018 году заказал и оплатил 330 галлонов серной кислоты (около 1250 литров). Они были доставлены на скандально известный частный остров миллионера Литтл Сент Джеймс. Информация о заказе была опубликована Минюстом США в рамках рассекречивания файлов из дела Эпштейна.
Сообщается, что банковский перевод был сделан 6 декабря 2018 года – именно в этот день в отношении Эпштейна возобновилось федеральное расследование. Скептики при этом указывают, что серная кислота могла применяться и в "хозяйстве" на частном острове (например, для опреснения воды, обслуживания аккумуляторов, системы очистки воды и др.). Сторонники же обвинения Эпштейна считают, что с помощью серной кислоты он мог скрыть какие-то важные улики или даже тела убитых во время оргий или кровавых ритуалов.

Теги: джеффри эпштейн, серная кислотра, расследование


