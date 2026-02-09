20 февраля в Екатеринбурге на час перекроют движение по проспекту Ленина

В Екатеринбурге 20 февраля на час перекроют движение по проспекту Ленина для торжественного возложения венков к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Как сообщает пресс-служба мэрии, проехать по нечетной стороне проспекта будет невозможно с 09.45 до 10.45.

В этот период автобусы в сторону Площади 1905 года проследуют по улице Восточная, а далее по улице Малышева – Луначарского – проспект Ленина.

Городская полиция окажет содействие в оперативном прекращении движения транспорта, а также будет осуществлять охрану общественного порядка, безопасность движения транспорта и пешеходов на участке и прилегающих перекрестках.

Горожан и гостей уральской столицы просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут и отнестись с пониманием к процессу подготовки к всенародному празднику – Дню защитника Отечества.