В Югре задержаны трое мужчин, подозреваемых в жестоких вымогательствах с пытками

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре задержаны трое жителей города Лангепаса, подозреваемых в серии дерзких вымогательств, сообщили Накануне.RU в полиции Югры.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали 22-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, его 21-летнего брата и их приятеля того же возраста.

По данным следствия, злоумышленники угрожали своим жертвам распространением ложных сведений о том, что те якобы занимаются незаконным распространением наркотиков. По такой схеме они вымогали 30 тысяч рублей у 25-летней местной жительницы. Сообщники ворвались в квартиру девушки, заклеили ей рот скотчем, облили одну руку кипятком, а другую прижгли о кухонную плиту. Однако их требования выполнены не были.

Под аналогичным предлогом подозреваемые запугивали 40-летнего жителя Лангепаса. Они подкараулили мужчину в подъезде и стали вымогать такую же сумму денег. Узнав, что потерпевший не располагает финансами, нападавшие избили его.

В ходе обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли сотовые телефоны, документы, банковские карты, а также пневматический пистолет и нож, которые, предположительно, могли использоваться при совершении преступлений.

Следственным отделом ОМВД России по городу Лангепасу возбуждены уголовные дела по статье "Вымогательство". На время расследования все фигуранты заключены под стражу. Полиция проводит мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанных.