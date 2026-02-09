09 Февраля 2026
Фото: Накануне.RU

"Безвиз" между Россией и Саудовской Аравией заработает до конца года

Вскоре заработает соглашение о введении безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией.
Читайте также:

"Оно в декабре было подписано, мы надеемся, что, с учётом всех процедур, ратификации, в середине – во второй половине этого года уж точно оно заработает ", - сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях выставки "Иннопром. Саудовская Аравия", цитату приводит ТАСС.

Ранее вступил в силу пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. Он будет действовать до 14 сентября 2026 г.

Теги: Саудовская Аравия, Россия, виза


