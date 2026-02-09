В Екатеринбурге стартовал прием заявок на отдых в детских лагерях

В Екатеринбурге стартовал прием заявок на отдых в загородных и городских детских лагерях. Об этом в своих соцсетях объявил глава уральской столицы Алексей Орлов, отметив, что речь идет именно о весенних каникулах.

"Уже третий год подряд организуем отдых детей не только летом, но и в весенние, осенние и зимние каникулы. Большое внимание уделяем обновлению инфраструктуры загородных и городских лагерей", - написал градоначальник.

По его словам, в лагерях "Мечта" и "Чайка" вскоре отремонтируют наружные инженерные сети тепло- и водоснабжения. В лагере "Заря" сети водоснабжения и канализации уже обновлены, то же продело с сетями электроснабжения в "Красной гвоздике". В "Буревестнике" будет выполнен капитальный ремонт и оснащение столовой, а в лагерях "Изумруд" и "Волна" заменены котлы в угольных котельных.

Планируется, что всего в 2026 году в лагерях успеют отдохнуть более 70 тыс. детей. Подать заявление на весеннюю смену можно до 16 февраля через Госуслуги, в МФЦ или же в самом образовательном учреждении.