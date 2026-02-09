Юные тюменские самбисты - призеры всероссийских состязаний

Юные тюменские самбисты - призеры всероссийских состязаний, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Новосибирске в рамках партийного проекта "Выбор сильных" прошли масштабные всероссийские соревнования по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. На спортивном ковре встретились более 500 спортсменов из 24 регионов России.

Тюменские воспитанники ТОЦС "ПОБЕДА" завоевали медали: Алена Литовских - "золото" в весовой категории до 65 килограммов, Григорий Коровлянка - "серебро" в весе до 79 килограммов.

Оба спортсмена получили право представлять Тюменскую область на первенстве России, которое состоится в апреле в Ноябрьске.