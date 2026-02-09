Песков: Прорыв по Украине возможен только при соблюдении пониманий, достигнутых в Анкоридже

Прорыв в процессе урегулирования по Украине возможен только при соблюдении пониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными", - цитирует его РИА Новости.

"И именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв", - добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает целесообразным раскрывать содержание "формулы Анкориджа" и не хочет "публично вдаваться в детали" обсуждаемых положений. При этом он отметил, что ВСУ для урегулирования должны покинуть территорию Донбасса, это является очень важным условием.