Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за невыплаты зарплат работникам тюменской компании

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения трудовых прав сотрудников компании "Запсибгазпром-Газификация" в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете.

В Информационный центр СК России поступили обращения работников организации, которые длительное время не получают заработную плату. По данным ведомства, задолженность по зарплате образовалась с ноября прошлого года, обращения к работодателю не принесли результатов, а меры к погашению долга не принимались.

В настоящее время в следственном управлении СК по Тюменской области проводится процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.