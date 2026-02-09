Кравцов восхищен успехами России на научных олимпиадах

Россия обошла все страны Европы по золотым медалям на международных научных олимпиадах по многим предметам. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Комитета Госдумы по просвещению.

Он привел такие данные: Россия заняла первое место по количеству золотых медалей на олимпиадах по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту за последние семь лет.

"Вы посмотрите, такого не было никогда. Это самый высший результат. По золотым медалям: 106 - по математике, 99 - по физике", - отметил Кравцов.

Также по информатике - 68 золотых медалей, по биологии - 22, химии - 16 (с 2019 года). Он подчеркнул, что эти успехи стали возможны благодаря выстроенной системе работы с талантами и росту качества образования. А география победителей расширилась. Впрочем, по этому показателю данных он не привел, хотя ранее президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что большинство победителей всероссийских олимпиад из Москвы и это не очень хорошо.

Кравцов сообщил, что в олимпиадном движении принимает участие около 7 миллионов школьников на всех стадиях. Однако он не упомянул, что на низовом уровне школьников принуждают участвовать в олимпиадах, поэтому общая статистика огромная - фактически каждый второй школьник вынужденно участвует в олимпиадах.

О том, что в России действительно выстроена система поддержки талантов, говорит член-корреспондент РАН лидер движения "Родная школа" Алексей Саватеев. Он отмечает, что у талантливых детей сейчас даже больше возможностей, чем было в СССР. Проблема в том, что это касается мизерной доли школьников. Для них открыты двери "Сириуса" и других ведущих образовательных центров, где он читает лекции самым способным детям и знает об этом не понаслышке. А вот для подавляющего большинства остальных школьников зачастую нет учителей по многим предметам, поэтому переносить результаты международных олимпиад на школьное образование некорректно. Это результаты "сливок", на сбор которых направлены все усилия образовательной системы, в то время как общий уровень крайне низкий.