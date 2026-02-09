В РСТ сообщили, что ситуация с возвращением российских туристов с Кубы стабильная

Порядка 4 тысяч организованных туристов из Росси находится на Кубе, ситуация с их возвращением обратно стабильная, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии.

Речь идет об организованных туристах, уточняет туроператор Pegas Touristik, который работает на направлении. Отмечается, что информации о срывах или невозможности вывоза туристов нет, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме.

Ранее правительство Кубы предупредило авиакомпании о дефиците авиационного керосина на острове – в ближайший месяц лайнеры не смогут заправляться в Гаване. Это произошло на фоне угроз Дональда Трампа ввести санкции в отношении любой страны, которая будет поставлять нефтепродукты на Кубу.