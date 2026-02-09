СМИ: Израиль предупредил США о готовности ударить по Ирану в одиночку

Израиль предупредил США, что может нанести удар по Ирану в одиночку, сообщает газета Jerusalem Post.

Как заявил один из источников издания, это произойдет, если Тегеран пересечет красную линию в отношении баллистических ракет.

Отмечается, что израильские военные уже представили США несколько сценариев возможной операции, включая удары по ключевым объектам производства ракет.

Ранее власти Ирана исключили переговоры по ракетной программе страны. По словам главы МИД Аббаса Арагчи, такого разговора не будет, потому что это вопрос обороны республики.