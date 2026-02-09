"Готовьтесь жить в серой зоне": призыв близкого к Банковой политолога

Киевский политолог Виталий Портников, ориентирующийся на офис Зеленского, призвал украинцев говтовиться жить в серой зоне, а не ждать улучшения. Последнее, по его убеждению, просто исключено.

Он исходит из того, что для победы ни у кого нет сил, но "Россия превратит Украину в территорию, которая не может развиваться". И это может продолжаться долго, если НАТО не вмешается.

Никаких мирных соглашений Киеву заключать не нужно, а нужно воевать, хотя ресурсы небезграничны. Но у России они тоже таковы, уверен Портников. И все идет к затуханию военного конфликта, на который, однако, не согласен никто. Будет ситуация "ни мира, ни *****".

"И готовиться нужно к жизни в серой зоне", - подчеркнул киевский политолог.

Зеленский тоже делает ставку на продолжение ударов по объектам на территории России, провоцируя ответные удары ВС РФ. Об этом он сказал накануне, назвав российские объекты энергетики военными целями для его режима.

Депутат Рады Роман Костенко призывает только воевать. "Если мы продержимся до весны, ситуация изменится", – утверждает он. И тогда позиции Киева улучшатся, а Москва пойдет на уступки.

Ранее Портников "доказал", что воевать на Украине обязаны именно простые люди. По его словам, на Украине демократия, а "в демократическом государстве за страну гибнет простой человек. Если мы хотим, чтобы за государство погибала аристократия, мы должны жить в феодальной стране".