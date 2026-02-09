В Екатеринбурге соцработницу судят за хищение денег со счета пенсионера

В Екатеринбурге перед судом престанет социальная работница. Женщину обвиняют в хищении денег с банковского счета пенсионера.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о сотруднице АНО социального обслуживания "Наш Малахит". Как показало расследование, в сентябре 2025 года соцработник, находясь в квартире пенсионера, обнаружила там его банковскую карту. Используя свой мобильный телефон, она ввела туда реквизиты карты и в дальнейшем заполучила доступ к банковскому счету.

После этого женщина совершила 169 безналичных переводов. По версии следствия, она направляла чужие деньги на погашение своих кредитов, а также на безналичную оплату товаров и услуг. В результате пенсионеру был причинен ущерб на сумму более 285 тысяч рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Как отметили в прокуратуре, сама соцработница признала свою вину и уже полностью возместила ущерб.